Kalisz: Na Głównym Rynku odkopano obiekty z XVIII w.

Zdaniem archeologów jest to niecodzienne odkrycie, ponieważ obiekty te nie figurowały na żadnych mapach. „Przystępując do prac, myśleliśmy, że natrafimy jedynie na wykopy z okresu I wojny światowej, a okazało się, że nasze znaleziska pochodzą z XVIII wieku” - powiedział PAP archeolog z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej Leszek Ziąbka.

Archeolodzy podkreślają, że znaczącym odkryciem jest wodociąg, osadzony na głębokości 4,5 m pod powierzchnią gruntu. „Odkrywane do tej pory w Kaliszu wodociągi są znane ze źródeł pisanych z pierwszej połowy XVI wieku, ale były one znacznie płycej lokowane, bo na głębokości najwyżej 1,5 metra i były wykonywane z wydrążonych pni. Natomiast tego typu rozwiązanie konstrukcyjne nie było do tej pory odkryte w Kaliszu. To odkrycie jest porównywalne z wodociągami późnośredniowiecznymi, znanymi z Wrocławia czy Krakowa” - powiedziała PAP archeolog z Łodzi dr Anna Nierychlewska.

Wodociąg w całości wykonany jest z kawałków dębowych pni, wydrążonych w kształcie litery U. Koryto jest nakryte drewnianą belką i uszczelnione gliną. Zachował się też szalunek wykonany z desek.

Drugie znalezisko to drewniany rynsztok - koryto w kształcie litery V, które usytuowane jest na głębokości ok. 2 m pod powierzchnią gruntu.

„No i mamy trzeci obiekt, który nie jest studnią, tak jak myśleliśmy na początku. Obiekt nie ma dna i żadnych wewnętrznych konstrukcji, więc trzeba go uznać za zbiornik na wodę przemysłową - może do celów pożarowych lub jako poidło do jakiegoś mycia” – powiedziała Nierychlewska. Wewnętrzny okrąg jest wykonany z ręcznie robionych cegieł, pozbawionych zaprawy, datowanych na XVIII wiek. „Od strony zewnętrznej ceglana cembrowina jest obłożona kamieniami, układanymi w glinie” – powiedziała archeolog.

Władze miasta podjęły decyzję o wyeksponowaniu znaleziska po zakończeniu prac archeologów. Chcemy odsłonić nasze odkrycia, aby stanowiły element rewitalizacji Głównego Rynku” – powiedział Leszek Ziąbka.

Prace archologiczne przed kaliskim ratuszem trwają od kwietnia. Wcześniej archeolodzy odkryli pozostałości kaliskich jatek, datowanych na około XV - XVI wiek, na co wskazują odnalezione fragmenty ceramiki oraz monety.