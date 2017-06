Kruk o abonamencie: Do obowiązku obywateli należy płacenie podatków i danin

– Przede wszystkim powinno się doprowadzić do tego, żeby abonament był powszechny, równy i sprawiedliwy. A nie jest. 7-8 proc. społeczeństwa go płaci... – mówiła Kruk. – Ja nie chcę nikogo zmuszać. To jest tak, że do obowiązku obywateli należy płacenie podatków i danin publicznych – podkreślała. Członkini RMN nie chciała się zgodzić z argumentami dziennikarza odnośnie poziomu Telewizji Publicznej i działań Jacka Kurskiego, zniechęcających ludzi do płacenia. – Mamy pewną umowę społeczną, panie redaktorze, że funkcjonują media publiczne i że są jakąś wartością. Mówimy o mediach publicznych w ogóle. I że są jakąś wartością dla funkcjonowania państwa, demokracji i społeczeństwa. Jeśli mamy taką umowę społeczną, to musimy się postarać, żeby to dobrze funkcjonowało – odpowiadała.

Pytana o awanturę wokół Festiwalu w Opolu, Elżbieta Kruk stanęła murem za Jackiem Kurskim. – Nie widzę odpowiedzialności prezesa Jacka Kurskiego za Opole – oświadczyła. Nie zgodziła się także ze zdaniem Pawła Kukiza, który nazwał TVP propagandową tubą PiS. Stwierdziła, że muzyk i polityk mówi w ten sposób, ponieważ jest w opozycji. – Ja mam jakieś uwagi, bo nie oceniam pozytywnie czy negatywnie wszystkiego co się dzieje w telewizji publicznej, czasem niektóre materiały też budzą moje wątpliwości, ale to przecież nie jest nic nadzwyczajnego – przekonywała.