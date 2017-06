„Polskie obozy” w niemieckim podręczniku. Rząd sprawdzi inne

W odpowiedzi na pojawianie się niemieckich podręcznikach do historii określeń „polskie obozy” w stosunku do niemieckich obozów śmierci oraz „polskie getta” w odniesieniu do gett żydowskich tworzonych przez Niemców w okupowanej Polsce, polski rząd postanowił przyjrzeć się podręcznikom naszych zachodnich sąsiadów – donosi „Rzeczpospolita”.

Określenia „polskie obozy” oraz „polskie getta” znajdują się w podręcznikach firmy Ernst Klett Verlag od 2009 roku. Podręczniki przeznaczone są dla uczniów 11. oraz 12. klasy głównie z Bawarii. Autor książki przekonuje, że w 1938 roku doszło do deportacji niemieckich żydów do „polskich obozów”. Po interwencji rodzica jednego z uczniów, wydawnictwo przeprosiło oraz zapowiedziało, że w nowych edycjach sformułowanie się nie znajdzie. W związku z publikacją Ernst Klett Verlag, polskie władze postanowiły przeprowadzić przegląd 70 najpopularniejszych podręczników. Kłamliwe określenie "polskie obozy śmierci" od kilkudziesięciu lat regularnie pojawia się w zachodniej prasie na co reagują placówki dyplomatyczne naszego kraju. W minionych latach do walki z ta plagą włączyły się także organizacje pozarządowe oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Ponadto, Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza uznać stosowanie takiego określenia za przestępstwo. W międzyczasie internauci przeprowadzili akcję #GermanDeathCamps, która miała gigantyczny zasięg w siecie.