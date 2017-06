Korwin Mikke na przykładzie hobbitów tłumaczy, jak rozumie „kulturowe ubogacenie”

Kontrowersyjny polityk Janusz Korwin-Mikke często dzieli się w mediach społecznościowych swoimi przemyśleniami dotyczącymi problemu uchodźców, kryzysu imigracyjnego i mieszania się kultur. Nie kryje, że jest przeciwnikiem osiedlania się muzułmanów w Europie. Swoje racje tłumaczy przy pomocy najróżniejszych środków, a ostatnio skorzystał z popularnej i treściwej formy mema, czy raczej „demotywatora”. Na swoim Facebooku opublikował obrazek z podpisem, który ma pokazać, jak zdaniem Korwina-Mikkego wyglądałoby ubogacenie kulturowe według J. R. R. Tolkiena, autora powieści „Władca Pierścieni”.

Mieszanie kultur w Śródziemiu - literackim świecie stworzonym przez brytyjskiego pisarza fantasy - obrazowane jest w tym wypadku poprzez fikcyjny dialog dwóch hobbitów - przedstawicieli pokojowo nastawionej, strachliwej i nieskłonnej na ogół do podróży rasy. „A może powinniśmy przyjąć Orków. Mogliby nas ubogacić kulturowo i sprawić, by nasza cywilizacja była bardziej różnorodna” - zastanawiają się niziołki. „To, że większość chce nam obciąć głowy, nie znaczy, że są źli. Nie bądźmy rasistami i szanujmy ich kulturę” - czytamy dalej pod obrazkiem przedstawiającym Frodo i Sama z filmowej adaptacji „Władcy Pierścieni”.

Demotywator opublikowany przez Korwin-Mikkego cieszy się sporą popularnością. W ciągu zaledwie kilku godzin polubiło go kilka tysięcy internautów, a kilkuset postanowiło podać go dalej i podzielić się nim na swoich profilach. Pod memem pojawiają się jednak także głosy krytycznie oceniające zastosowane porównanie. Internauci przypominają, że w swoim wielkim dziele Tolkien wielokrotnie podkreślał korzyści płynące ze współpracy różnych ras, chociażby zwaśnionych elfów i krasnoludów. Sojusz ludzi, elfów, hobbitów i krasnoludów pozwolił ostatecznie na pokonanie sił Mordoru. Padają także pytania, na ile uzasadnione jest porównywanie uciekających przed wojną muzułmanów do krwiożerczych orków, których jedynym celem było sianie zniszczenia.