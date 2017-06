Sensacyjne doniesienia na temat Kubicy. Polak ma testować samochód F1

Zespół Renault przebywa na torze w Walencji ze swoim rezerwowym kierowcą Siergiejem Sirotkinem. W Hiszpanii pojawił się również Robert Kubica, który ma testować samochód F1. Chodzi o model E20, który w 2012 roku do rywalizacji wystawiała ekipa Lotusa. Dla Polaka będzie to pierwszy oficjalny test za kierownicą pojazdu F1 od 2011 r., kiedy doznał poważnego wypadku we Włoszech.

Przypomnijmy, wypadek Kubicy miał miejsce 6 lutego 2011 r. Polak uderzył lewą stroną samochodu w barierę, która przeszła przez przednią maskę, zdołała przygnieść kierowcę i wyjść przez bagażnik. Polak trafił do szpitala i przeszedł operację, po której lekarze nie mieli złudzeń – to koniec kariery Polaka na torach F1. Kierowca nie poddał się i rozpoczął rehabilitację. Co prawda nie wrócił do ścigania się w Formule 1, ale zaczął brać udział w innych rajdach. Ostatnio testował bolid GP3 na torze w Cremonie.

Kilka dni temu w sieci pojawiło się nowe zdjęcie Kubicy, na którym widać jego kontuzjowaną rękę. Wcześniej trudno było dostrzec, jak ona wygląda, ponieważ kierowca zwykle nosił długi rękaw. Na fotografii widać, że ręka była bardzo poważnie uszkodzona.