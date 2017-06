Beata Tyszkiewicz opuściła szpital. „Z niczego nie będę rezygnowała”

Aktorka przez kilka dni przebywała w klinice w Aninie, o czym wcześniej informowała media. Musiała tam przejść szereg badań i operację. We wtorek Beata Tyszkiewicz opuściła szpital.

W rozmowie z Wirtualną Polską aktorka tłumaczy, że „nic takiego się nie stało” i dziękuje za troskę. – Muszę odpoczywać i postaram się wrócić jak najszybciej do zdrowia – podkreśliła. Pytana o to, czy zastosuje się do sugestii lekarza i rzuci palenie stwierdziła stanowczo, że „z niczego nie będzie rezygnowała”.

Dziennik „Fakt” rozmawiał z osobą z otoczenia rodziny Tyszkiewicz. Informator twierdził, że w najbliższym czasie aktorka ma wyjechać do Szwajcarii, gdzie mieszka jej córka Wiktoria. – Chce, by mama przyjechała za jakiś czas na kilka tygodni do Lozanny. Miałaby ją tam na oku i mogłaby się nią zaopiekować – przekazała.

Beata Tyszkiewicz w filmie zadebiutowała jeszcze jako uczennica, w następnych dekadach zagrała w niemal stu produkcjach. Debiutowała w 1957 w ekranizacji Zemsty w reżyserii Antoniego Bohdziewicza, wcielając się w postać Klary. Film, nakręcony w 1956 roku, miał premierę 30 września 1957 roku.

Jest członkinią Narodowej Rady Kultury 1 i 2 Kadencji oraz Fundacji Kultury Polskiej wspomagającej kulturę polską w kraju i za granicą, w której od 1994 roku pełni funkcję prezesa zarządu. Jest autorką pomysłu i współautorką cyklu programów „Raport w sprawie dzieci niczyich”.

Przez dwanaście edycji była jednym z jurorów programu Taniec z gwiazdami, emitowanego na antenie telewizji TVN. W trzynastym sezonie zastąpiła ją Jolanta Fraszyńska. Aktorka powróciła do roli jurora w 2014 roku, tym razem program emitowany jest w telewizji Polsat.