Przerzucali uchodźców z Grecji do Polski. Straż Graniczna rozbiła grupę przemytników

W ramach prowadzonego pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie śledztwa funkcjonariusze zatrzymali 5 osób oraz przeszukali 8 mieszkań na terenie Warszawy i okolic. Zabezpieczyli kilkadziesiąt telefonów komórkowych, komputerowych nośników informacji oraz dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

Wśród zatrzymanych był Irakijczyk (60 lat) oraz dwóch Polaków (60 i 61 lat) i dwie Polki (31 i 39 lat). Grupa zajmowała się organizowaniem przekroczeń granicy wbrew przepisom z Grecji do Polski, a następnie do krajów Europy Zachodniej. Wykorzystywano do tego celu loty czarterowe organizowane przez różne biura podróży, osoby były też przerzucane samochodami i pociągami.

Wobec trójki zatrzymanych na wniosek prokuratora nadzorującego śledztwo Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy. Wobec jednej z osób prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz zakaz opuszczania kraju, natomiast Irakijczyk został zwolniony z uwagi na zły stan zdrowia. Wszystkim grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Szczecinie. Sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są dalsze zatrzymania.