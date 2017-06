Część posłów głosowała przeciwko ustanowieniu Roku Praw Kobiet. Posłanka PO publikuje „listę hańby”

Sejm głosował w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Praw Kobiet w czwartek wieczorem. „Za” głosowało 397 posłów, 18 było przeciwko, a 11 wstrzymało się od głosu. Agnieszka Pomaska z PO postanowiła opublikować listę tych posłów, którzy oddali swój głos przeciwko uchwale. „Posłowie głosujący przeciwko ustanowieniu 2018 Rokiem Praw Kobiet. Wstyd!” – napisała na Twitterze i dodała, że jest to „lista hańby”. Uchwały nie poparli m.in. Krystyna Pawłowicz i Dominik Tarczyński z PiS oraz Tomasz Rzymkowski i Jacek Wilk z Kukiz'15.

Ustanowienie roku 2018 Rokiem Praw Kobiet ma związek z przypadającą za rok 100. rocznicą przyznania Polkom praw wyborczych. Uchwała przypomina, że 28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Określono w nim, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez względu na płeć. Ponadto do Sejmu mogli być wybierani wszyscy obywatele i obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze. Posłowie zaznaczyli, że Odrodzona Rzeczpospolita zapewniła kobietom pełnię praw wyborczych. Ustanowienie roku 2018 Rokiem Praw Kobiet Sejm RP wyraża uznanie dla pierwszych parlamentarzystek: Gabrieli Balickiej, Jadwigi Dziubińskiej, Ireny Kosmowskiej, Marii Moczydłowskiej, Zofii Moraczewskiej, Anny Piaseckiej, Zofii Sokolnickiej i Franciszki Wilczkowiakowej oraz wszystkich orędowniczek walki o równouprawnienie.