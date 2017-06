Kulisy wyrzucenia Liroya-Marca z Kukiz’15. Poszło o współpracę z byłymi politykami PO i PiS?

Paweł Kukiz w rozmowie z Wirtualną Polską poinformował, że „Piotr Liroy-Marzec był od dłuższego czasu proszony, by zakończył współpracę z kilkoma współpracownikami, czego nie zrobił”. WP ujawniła, że w klubie Kukiz’15 chodziło o współpracę z dwoma osobami – Pawłem Dulskim i Maciejem Maciejowskim. Pierwszy, to były działacz PO na warszawskim Mokotowie, którego wyrzucono z partii w 2010 r. Drugi to z kolei były radny PiS, wykluczony z partii w 2012 r. Według informacji WP, sam Liroy-Marzec już od jakiegoś czasu zapowiadał, że chce odejść z klubu Kukiz’15.

Jako powody wniosku o wykluczenie polityka wskazano fakt, iż Liroy-Marzec „otoczył się ludźmi, dla których ze względu na standardy, nie może być miejsca w ruchu Kukiz’15”. Wśród tych osób mieli być m.in. „byli wpływowi działacze Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości”, a także ludzie działający na styku polityki i biznesu, co ma być dowodem na ich „głęboką nieuczciwość”.

„Najbardziej bulwersujące są podejrzenia, udokumentowane publikacjami prasowymi, o uwikłaniu najbliższego otoczenia Piotra Liroya-Marca w procesy tak zwanej dzikiej reprywatyzacji w Warszawie” – stwierdzono w oświadczeniu oraz zapowiedziano, że do Komisji Weryfikacyjnej ds. Reprywatyzacji skierowany zostanie wniosek o zbadanie procesu reprywatyzacyjnego dwóch kamienic w Warszawie.

Pod oświadczeniem prezydium klubu podpisali się: Grzegorz Długi, Marek Jakubiak, Jarosław Porwich oraz Agnieszka Ścigaj. Zapewnili oni, że w wypadku, gdy Liroy-Marzec wstrzyma współpracę z wymienionymi osobami oraz „uczciwą pracą w Sejmie udowodni, że zasługuje na zaufanie naszych wyborców, to droga powrotu do klubu poselskiego Kukiz’15 będzie dla niego otwarta”.

M.in. o sporze z Liroyem-Marcem mówił w wywiadzie dla tygodnika „Wprost” Paweł Kukiz: