Kurski dotrzymał słowa. Zyski z „Nocnej zmiany” trafią na cele charytatywne

Prezes Telewizji Polskiej zamieścił na swoim profilu na Twitterze dokument skierowany do Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, w którym wskazuje Caritas Archidiecezji Gdańskiej jako adresata wszystkich przelewów, jakie z tytułu tantiem dostałby za emitowany film. Zaznacza przy tym, że ma to obowiązywać w okresie pełnienia przez niego funkcji Prezesa TVP tj. od 8 stycznia 2016 r. do zakończenia kadencji.

To odpowiedź Jacka Kurskiego na kontrowersje związane z prawem do tantiem za film "Nocna zmiana". Jak zwracali uwagę liczni komentatorzy, prezes TVP mógł naruszać standardy pracy dziennikarskiej, ponieważ miał prawo do tantiem jako reżyser produkcji, jednak jako prezes - sam by musiał je sobie wypłacać.

W 28. rocznicę pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów oraz w 25. rocznicę obalenia rządu Jana Olszewskiego Telewizja Polska wyemitowała film wyreżyserowany przez Jacka Kurskiego i Michała Balcerzaka pt. „Nocna Zmiana”. Film bazuje na reportażu Gorące dni Wojciecha Ostapowicza, materiałach archiwalnych TAI oraz materiałach VHS autorstwa Włodzimierza Kuligowskiego (sceny w kuluarach). Jest to filmowa wersja książki Jacka Kurskiego i Piotra Semki z 1993 roku pt. „Lewy czerwcowy”.