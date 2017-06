Ks. Sowa na taśmach TVP Info o „kolacyjce z Rysiem Petru”: Ciekawe informacje się ukażą

Na taśmach opublikowanych przez TVP Info znajdują się fragmenty rozmów z udziałem m.in. Włodzimierza Karpińskiego - ministra skarbu państwa; gen. Mariana Janickiego, byłego szef BOR; Pawła Grasia - pierwszego sekretarza PO i ministra w kancelarii premiera oraz ks. Kazimierz Sowa. Poniżej prezentujemy transkrypcję jednej z rozmów:

Ks. Kazimierz Sowa: Ale słuchajcie, ja byłem kiedyś na jednej takiej kolacyjce z Rysiem Petru, nota bene za niedługo też ciekawe informacje o Ryśku się ukażą... prezes...yy przewodniczący rady nadzorczej PKP... ale zarazem taki zlinkowany pod Elą w sensie wiesz, tak zwany prezes nie honorowy tylko.. no jak wiecie są zawsze trzy rodzaje prezesów... urzędujący, reprezentujący i zapier****jący i Rysiu będzie tym trzecim... czyli będzie...

Głos: zap********

Ks. Kazimierz Sowa: Czyli wiesz, będzie musiał się pokazywać, tłumaczyć w mediach i tak dalej... ale do czego zmierzam. Byliśmy na tej kolacyjce i tego, pijemy jakieś winko, jedno, drugie, no i tam wiesz, no to tu zostanie... Ja tam w tej knajpce jestem tydzień później, gadamy tu tego i ja mówię: "wie pani, co może po tej lampeczce z tego co zostało...", a pani: "oooo, proszę pana, tego już nie ma. Pan Petru był tu następnego dnia".

