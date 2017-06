Cimoszewicz o „kompromitacji dżentelmenów”. „Byli jak dzieci we mgle”

Polityk odniósł się do sprawy śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Jego zdaniem rok bezczynności w tej sprawie „kompromituje” kierownictwo MSWiA i Policji. – To kompromitujące, że minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak i wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński, odpowiadający za służby mundurowe, najwyraźniej nic nie robili w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Po roku byli jak dzieci we mgle – ocenił w były premier Włodzimierz Cimoszewicz. – Straszna jest śmierć tego człowieka skatowanego tak okrutnie. Niestety, widzieliśmy to– powiedział.

Były premier odniósł się ponadto do kwestii możliwości połączenia referendum z wyborami. Stwierdził, że nie ma to na celu oszczędności, a chodzi o kampanię wyborczą PiS.