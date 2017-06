Śledztwo dot. wypadku prezydenta Dudy ponownie przełożone

Nadzorująca śledztwo Prokuratura Regionalna we Wrocławiu uchyliła właśnie postanowienie o jego zamknięciu. Uznała, że wymaga ono uzupełnienia i poleciła przeprowadzenie dodatkowych czynności prokuratorowi.

– Nadzorująca to śledztwo Prokuratura Regionalna we Wrocławiu uznała, że wymaga ono jednak uzupełnienia. W związku z czym uchylono postanowienie o zamknięciu tego śledztwa. Śledztwo zostało przedłużone do 30 listopada i będą wykonane dodatkowe czynności dowodowe. Jakie - w tej chwili prokuratura nie ujawnia, wiadomo, śledztwo objęte jest tajemnica śledztwa – potwierdza rzecznik prokuratury Okręgowej w Opolu Lidia Sieradzka.

4 marca na autostradzie A4 w okolicach Lewina Brzeskiego doszło do incydentu z udziałem prezydenckiej limuzyny. Po tym jak w samochodzie eksplodowała opona, pojazd wpadł w poślizg i dzięki umiejętnościom kierowcy z Biura Ochrony Rządu nie doszło do poważniejszego wypadku.

Po tym jak "Rzeczpospolita" opublikowała artykuł dotyczący zajścia i faktu, iż w samochodzie założono stare opony oraz wykorzystano prezydenckie BMW niezgodnie z praktyką, pracę straciło kilku funkcjonariuszy BOR. W związku ze sprawą prowadzone są dwa śledztwa, a w BOR przeprowadzono wewnętrzne kontrole.