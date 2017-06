„Każde wino piłem za własne pieniądze”. Petru i ks. Sowa komentują ujawnione nagrania

Ks. Kazimierz Sowa w trakcie podsłuchanej rozmowy mówi m.in., że Petru zostanie przewodniczącym rady nadzorczej PKP, opowiada też o upodobaniu Petru do win. O ten wątek w Sejmie pytany był przez dziennikarzy lider.Nowoczesnej. – Każde wino, które w życiu piłem, piłem za własne pieniądze – prywatne. Nigdy za państwowe – zapewnił Ryszard Petru i odesłał po komentarz prywatnych słów ks. Sowy do duchownego, który je wygłosił. – To wszystko tak naprawdę ma przykryć wrażenie, jakie powstało po tym, że pani Sadurska wskakuje na 90 tys. złotych w spółce Skarbu Państwa – dodał szef.Nowoczesnej.

Komentarza udzielił także drugi zainteresowany. Ks. Kazimierz Sowa w rozmowie z portalem wpolityce.pl stwierdził, że „komentowanie imieninowego spotkania i rozmowy toczonej między ludźmi, którzy się znają, jest dziwną sprawą”. – Nie komentuję spotkania prywatnego, które miało miejsce kilka lat temu. Nie komentuję prywatnego spotkania w gronie znajomych – dodał. Przeprosił też za nieelegancki język, którego użył.

Taśmy TVP Info

W piątek 9 czerwca portal TVP Info opublikował kilka fragmentów rozmów, które miały zostać zarejestrowane w restauracji „Sowa & Przyjaciele” w lutym 2014 roku, dzień po publikacji „Faktu” na temat odbywającej się tam imprezy urodzinowej Elżbiety Bieńkowskiej. W spotkaniu uczestniczyli: Włodzimierz Karpiński - minister skarbu państwa; gen. Marian Janicki, były szef BOR; Paweł Graś - pierwszy sekretarz PO, minister w kancelarii premiera; poza tym Mazgaj, Baniak, Rynasiewicz, Tomczykiewicz oraz ksiądz Sowa.