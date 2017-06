„Wiadomości” wyemitowały kolejną porcję taśm z ks. Sową. Mówi o „Olejnej” i walce z hierarchami

– Prawda jest taka. Olejna wie o tym, że w każdym układzie będzie jej gorzej – mówi do Pawła Grasia, rzecznika rządu PO-PSL ks. Kazimierz Sowa. W dalszej części rozmowy ten sam duchowny komentuje ambicje kard. Kazimierza Nycza. – Kapelan budowlańców? Nie no dajce spokój, k***a. Nycz zawsze był od architektury – mówi ks. Henryk Sowa. Swoje spostrzeżenie dorzuca były minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński. – Szerze gadałem z wieloma hierarchami. Jak byłem u Boniego o obsługę ślubu kościelnego, dwóch trzeźwych było – odpowiada.

W dalszej części rozmowy do tematu wraca ks. Sowa. Przekonuje polityków, że nie powinni wspierać diecezji, w których najwazniejsi duchowni krytycznie oceniają rządy PO-PSL. – Jak ktoś kurka przez tyle lat tylko cię kopie, to w co inwestujesz? Inwestujesz kurka w pancerz ochronny albo w buta ze szpicem, kurka, żeby go kopnąć, za przeproszeniem w jedno miejsce, a nie odwrotnie. No nie, no przecież kurka na tych funduszach europejskich, jak popatrzysz ile Kościół dostał i które diecezje... – stwierdza ks. Sowa.

„Afera taśmowa”

W czerwcu 2014 r. we „Wprost” ujawniono sześć nagrań, których dokonano w dwóch warszawskich restauracjach – Amber Room oraz Sowa&Przyjaciele. Były to m.in. stenogramy i nagrania rozmów szefa MSW, prezesa Banku Centralnego, byłego ministra transportu oraz Jana Vincenta-Rostowskiego z Radosławem Sikorskim. Do redakcji „Wprost” docierały też wiadomości o kolejnych taśmach. Nagrane miało zostać spotkanie wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej z szefem CBA Pawłem Wojtunikiem, do którego doszło na początku czerwca. Po kilku miesiącach okazało się, że istnieje więcej nagrań. Kelnerzy Łukasz N. i Konrad L. powiedzieli prokuratorom, że istniało nagranie rozmowy Aleksandra Kwaśniewskiego i Leszka Millera oraz wiele innych.

Po publikacji materiałów przez tygodnik „Wprost”, 16 czerwca 2014 roku do redakcji dwukrotnie wkroczyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

