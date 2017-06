Prezydent chce, by w referendum padło pytanie o wiek emerytalny

Przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy w Wągrowcu dotyczyło wolności w wielu wymiarach. Jak zadeklarował, chciałby, żeby “strefa wolności w życiu państwowym była stale poszerzana”. – Cieszę się, że udaje się przywracać wolność w wielu punktach, jak chociażby wolność wyboru, jeżeli chodzi o możliwość prawa do emerytury, czyli to, co dzięki mojej inicjatywie ustawodawczej udało się w naszej Rzeczypospolitej przywrócić, czyli niższy wiek emerytalny niesprawiedliwie podwyższony i dać prawo do emerytury, a nie obowiązek przejścia na emeryturę – mówił.

Pytanie o emerytury

Jako inny przykład przywrócenia wolności wskazał zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków i pozostawienie decyzji co do początku nauki w rękach rodziców. – Chciałby, abyśmy przeprowadzili referendum konsultacyjne w sprawie zapisów nowej konstytucji, w tym w sprawie ustroju Rzeczypospolitej – mówił. Jak dodał, liczy że wśród pytań znajdzie się to o wiek emerytalny. Rozwiązanie takie pozwoli na wprowadzenie do ustawy zapisu o tym, w którym momencie życia obywatele mogą korzystać z emerytury. Ma przeciwdziałać to zmianom, które mogłyby wprowadzać kolejne partie rządzące.

Pomysł referendum

Przypomnijmy, ze prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja powiedział, że chce, by w 2018 roku w Polsce odbyło się referendum konstytucyjne w sprawie, które będzie poprzedzone poważną debatą o kształcie ustawy zasadniczej. – Czas na ważną debatę konstytucyjną, co dziś chcę powiedzieć, jako prezydent. Czas na debatę z udziałem polskiego narodu. Nie tylko elit i polityków. W moim przekonaniu jako prezydenta, Polacy mają prawo się wypowiedzieć, czy konstytucja, która od 20 lat funkcjonuje w Polsce, funkcjonuje dobrze, czy też Polacy zasługują na nową konstytucję. Czas rozpocząć tę debatę w 20. rocznicę uchwalenia konstytucji i przed obchodami 100-lecia niepodległości – mówił prezydent.