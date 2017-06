Biały Dom potwierdza. W lipcu Trump przyjedzie do Polski

Informacje o wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych przekazał szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. – 6 lipca prezydent USA Donald Trump złoży wizytę w Polsce na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Rozmowy na ten temat trwały przez ostatnie kilka tygodni i nabrały przyspieszenia po spotkaniu prezydentów na majowym szczycie NATO – poinformował. Podczas wizyty Donalda Trumpa odbędzie się spotkanie prezydentów USA i Polski oraz liderów państw Trójmorza, uczestniczących w szczycie w Polsce.

O wizycie Donalda Trumpa w Polsce pisze także Biały Dom. Zaznaczono, że prezydent USA przyjął zaproszenie prezydenta Polski do złożenia wizyty w Polsce 6 lipca br. „Prezydent Donald J. Trump przyjął zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do złożenia wizyty w Polsce przed spotkaniem G20 w Hamburgu. Wizyta ta potwierdzi niezachwiane zaangażowanie Ameryki wobec jednego z naszych najbliższych europejskich sojuszników i podkreśli priorytet Administracji, jakim jest wzmocnienie obrony zbiorowej NATO. Przywódcy będą omawiali szereg spraw dwustronnych i regionalnych, pogłębiając sojusz oparty na wspólnych wartościach i interesach. Podczas wizyty w Polsce Prezydent Trump wygłosi kluczowe przemówienie i weźmie udział w Szczycie Trójmorza, by pokazać nasze silne związki z Europą Środkową” – zaznaczono.

Pierwsza bezpośrednia krótka wymiana zdań między prezydentami Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki miała miejsce pod koniec maja, gdy Donald Trump gościł w Brukseli na szczycie przywódców krajów zrzeszonych w Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO - red.). Zabiegi polskiej dyplomacji o oficjalną wizytę na poziomie prezydenckim trwają od wyboru Donalda Trumpa na urząd.