Włamanie do siedziby stowarzyszenia osób LGBT. Skradziono tęczowe flagi

Do włamania doszło około godziny 22:00 w piątek. Działaczy powiadomiła o tym właścicielka kamienicy. Rzecznik Grupy Stonewall Mateusz Sulwiński poinformował w rozmowie z „Wyborczą”, że aktywiści są w trakcie oceniania wielkości wyrządzonych szkód, a sprawą zajmuje się już policja. Z lokalu skradzione zostały dwie tęczowe flagi, które od września zeszłego roku wisiały w oknach.

Grupa Stonewall jest organizatorem Poznań Pride Week oraz Marszu Równości i zrzesza osoby, które popierają postulaty równouprawnienia par osób tej samej płci oraz walczą z dyskryminacją i przemocą. „Nasze postulaty są wyrazem głębokiego przekonania, że osoby homoseksualne, biseksualne i transpłciowe nie są co do zasady gorsze od osób heteroseksualnych i zasługują na takie same prawa i szacunek. Chcemy integrować i aktywnie wspierać osoby LGBT+ oraz sojuszniczki i sojuszników, bo walka o równość to nie tylko demonstracje, ale przede wszystkim codzienny wysiłek tysięcy osób, dających przykład w rodzinie, sąsiedztwie i miejscu pracy. Tylko połączone siły różnych środowisk i form działania, mogą w Polsce dokonać rzeczywistych zmian” – pisze na swoim profilu na Facebooku Grupa Stonewall.

Na marszu organizowanym przez właśnie to stowarzyszenie w 2015 roku jako pierwszy prezydent polskiego miasta pojawił się prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Grupa wzięła nazwę od gejowskiego pubu w Nowym Jorku, w którym w 1969 roku doszło do zamieszek na tle dyskryminacji osób homoseksualnych.