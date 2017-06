Zatrzymany przez ABW obywatel Rosji Kyuri A. zasiądzie na ławie oskarżonych

Kyuri A. został oskarżony o przyjęcie obowiązków w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej i udział w działaniach zbrojnych na terenie Arabskiej Republiki Syryjskiej. W trakcie tej służby posiadał on bez wymaganego zezwolenia broń palną w postaci karabinka automatycznego. Do popełnienia tego przestępstwa doszło w okresie od listopada 2013 roku do końca 2014 roku. Zagrożone jest one karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte po tym, jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uzyskała informacje dotyczące podejrzenia przyjęcia przez Kyuri A. obowiązków w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej i udział w działaniach zbrojnych na terenie Arabskiej Republiki Syryjskiej. Na wniosek ABW o działaniach antyterrorystycznych, prokurator polecił zatrzymanie Kyuri A. i przeszukanie zajmowanych przez niego pomieszczeń.

Funkcjonariusze ABW zatrzymali Kyuri A. 24 marca 2017 roku. Od tego czasu, na wniosek prokuratora, stosowany jest wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.