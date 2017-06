Gorąco wokół miesięcznicy smoleńskiej. Policja odpowiada Obywatelom RP

Mimo że na mocy znowelizowanego prawa o zgromadzeniach miesięcznice smoleńskie zostały zarejestrowane jako zgromadzenie cykliczne, co oznacza brak możliwości organizowania w tym samym miejscu kontrmanifestacji, Obywatele RP nie składają broni. W sobotę 10 czerwca zapowiedzieli, że "w przypadku zatrzymań będzie pikieta pod komendą policji”. Odpowiedziała im KSP.

„Takie słowa można odebrać jako próbę nacisku na policjantów, mającą na celu wywarcie presji w celu niepodejmowania lub ograniczania działań wobec osób tytułujących się Obywatelami RP” – czytamy w oświadczeniu policji. Dodatkowo KSP podkreśla, że „ policja będzie stała na straży porządku i bezpieczeństwa publicznego wypełniając swój ustawowy obowiązek, a w stosunku do osób naruszających porządek prawny, zakłócających legalnie odbywające się zgromadzenia, a także tych które swoim zachowaniem będą zagrażały bezpieczeństwu innych ludzi będą podejmowane działania mające na celu zapobieżenie takim sytuacjom ”. Zapewniono, że działania będą prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem.

W komunikacie odniesiono też do słów Obywateli RP, którzy twierdzili, że „w ciągu ostatnich miesięcy w trakcie kontrmiesięcznic wielokrotnie dochodziło do łamania prawa oraz używania przemocy (…) przez policję (…)”. KSP przyznała, że policja musiała podejmować działania nastawione na przywrócenie porządku publicznego, ale podkreśliła przy tym, że "działania policji ograniczały się jednak wyłącznie do użycia niezbędnych środków gwarantujących skuteczność naszej reakcji z jednoczesnym poszanowaniem praw przysługujących wszystkim osobom, w stosunku do których zostały one były podjęte".