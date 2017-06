Gimnazjalistki nagrały, jak poniżają koleżankę. Film trafił do sieci

Na nagraniu widać, jak grupa nastolatek pod przewodnictwem blondynki nazywanej przez koleżanki Oktawią, dokonuje czegoś w rodzaju sądu nad jedną z dziewcząt. Stojąca na podwyższeniu gimnazjalistka wydaje innej polecenia – żąda, by ta uklękła i przeprosiła publicznie. Padają groźby, że jeżeli dziewczyna tego nie zrobi, będzie po kolei „bita z liścia” przez koleżanki. „Ja tam wolę pięścią kogoś uderzyć” – mówi jedna z dziewczyn, która nagrywa całe zajście. Gdy wyraźnie zdenerwowana ofiara w końcu opada na kolana, rejestrująca telefonem zdarzenie gimnazjalistka zwraca się do przewodzącej grupie koleżanki: „Oktawia, ale to nie było na kolana!”

Portal lubin.pl przytacza relację poszkodowanej dziewczyny, z której wynika, że gimnazjalistki dopadły ją przed galerią handlową i zmusiły do publicznych przeprosin. – Ta, którą musiałam przepraszać, twierdziła, że ją wyzwałam. Ale to nieprawda. Ja tego dnia byłam u siostry, nawet jej nie widziałam – relacjonowała Oktawia.

Nagranie z incydentu, które zaczęło żyć swoim życiem w sieci, udostępnił na Facebooku brat poszkodowanej, Stanisław, jako przestrogę dla innych rodziców. Bliscy 15-latki zainteresowali sprawą media i dyrekcję szkoły, z której pochodziły oprawczynie. Poszkodowana nastolatka jest niepełnosprawna – cierpi na astmę i niedosłuch. Jej mama w rozmowie z portalem lubin.pl stwierdziła, że córka boi się wychodzić z domu i bardzo przeżywa to, jak traktują ją koleżanki.

Reakcja szkoły i policji

Sprawa trafiła także do dyrekcji szkoły i policji. Lokalni dziennikarze ustalili, że prowodyrką zajścia była 14-latka z miejscowego gimnazjum. – Ze wszystkich przedmiotów będzie nieklasyfikowana, na 1000 godzin lekcyjnych, opuściła aż 850. Można zatem powiedzieć, że w szkole jest tylko gościem – mówił o dziewczynie dyrektor szkoły Wiesław Bartoszewicz. Władze placówki identyfikują pozostałe widoczne na nagraniu dziewczęta i zapowiadają podjęcie działań. Przyznają jednak, że kontakt z rodzicami głównej sprawczyni jest utrudniony.

Policja, która zareagowała tuż po znalezieniu nagrania w portalach społecznościowych, od razu wszczęła czynności w tej sprawie. Aspirant sztabowy Jan Pociecha, oficer prasowy lubińskiej komendy w rozmowie z portal lubin.pl poinformował, że zgromadzony przez funkcjonariuszy materiał procesowy został przekazany do sądu rodzinnego. Zeznania złożyła już także rodzina pokrzywdzonej 15-latki. Po nagłośnieniu sprawy zgłosiła się matka innej dziewczyny, która twierdzi, że także jej córka padła ofiarą 14-latki. Poniżej materiał z regionalnej telewizji:

Sprawa z Gdańska

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie głośno było o brutalnym pobiciu gimnazjalistki z Gdańska. W wyjaśnianie sprawy włączyło się ministerstwo i kuratorium oświaty. Szczegóły tutaj: