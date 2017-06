„Jarku, widziałeś te filmy? Plujesz w twarz swojemu bratu”. Mocne słowa Frasyniuka do Kaczyńskiego

– Jarku widziałeś te filmy? Byleś kiedyś w takiej sytuacji? Ja już jestem kolejny raz. Zastanów się, co robisz. Dewastujesz polskie państwo, państwo prawa. Dewastujesz nasz szacunek dla Lecha Kaczyńskiego. Gdyby Lech Kaczyński żył, to byłby po tej stronie – powiedział Władysław Frasyniuk po tym, jak policja usunęła go siłą z kontrmanifestacji podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej.