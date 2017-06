KSP: Władysław Frasyniuk odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta

Komenda Stołeczna Policji podsumowała sobotnią interwencję. W niedzielnym komunikacie poinformowano, że skierowanych zostało 91 wniosków do sądu za blokowanie jezdni na drodze marszu legalnego zgromadzenia, 11 osób przyjęło mandaty. „W stosunku do 7 osób czynności w kierunku art. 195 kk za złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktu religijnego. W stosunku do 1 osoby art. 222 kk” – podała na Twitterze KSP. PAP dodaje, że osobą, która odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta, jest Władysław Frasyniuk. Były opozycjonista znajdował się wczoraj wśród uczestników kontrmanifestacji.

W sobotę w trakcie 86. miesięcznicy smoleńskiej policja siłą usunęła grupę osób zgromadzonych na Krakowskim Przedmieściu, która próbowała zablokować marsz upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej. Policjanci pojedynczo podnosili blokujących z ulicy i przenosili poza kordon. Interwencja dotyczyła grupy Obywateli RP, którzy również tam zorganizowali kontrmanifestację. Przez megafony funkcjonariusze wzywali do opuszczenia miejsca przemarszu i zapowiadali użycie środków przymusu bezpośredniego. Wśród osób, których dotyczyła policyjna interwencja, znalazł się były opozycjonista Władysław Frasyniuk.

Sam zainteresowany w sobotę w ostrych słowach podsumował działania rządu. – Jarku widziałeś te filmy? Byleś kiedyś w takiej sytuacji? Ja już jestem kolejny raz. Zastanów się, co robisz. Dewastujesz polskie państwo, państwo prawa. Dewastujesz nasz szacunek dla Lecha Kaczyńskiego. Gdyby Lech Kaczyński żył, to byłby po tej stronie – mówił.