Jest apel do prezesa PiS ws. miesięcznic smoleńskich. „Nie znam tych modlitw”

Paweł Rabiej przyznał, że posłowie Nowoczesnej z niepokojem i smutkiem obserwowali brutalną interwencję policji wobec Obywateli RP. Joanna Schmidt dodała, że obchody smoleńskie utraciły wymiar religijny. – Ja nie znam tych modlitw, wypowiadanych przez prezesa Kaczyńskiego, pełnych słów nienawiści, nawiązujących do tego, że mamy lepszy i gorszy sort w Polsce. To świadczy o tym, że prezes Kaczyński jest owładnięty nienawiścią i chęcią zemsty – zaznaczyła.

– Chcieliśmy zaapelować do pana Jarosława Kaczyńskiego o zaprzestanie organizowania miesięcznic smoleńskich. To nie są żadne uroczystości religijne, to są wiece polityczne i widać gołym okiem, że coraz bardziej dzielą Polaków – dodała posłanka Nowoczesnej Paulina Henning-Kloska.

Podczas 86. miesięcznicy smoleńskiej znów było niespokojnie. Osoby powiązana m.in. z ruchem Obywatele RP ponownie pojawiły się na trasie przemarszu miesięcznicy. Przeciwnicy organizowanych przez środowiska związane z PiS demonstracji jak przed miesiącem zabrali ze sobą białe róże i transparenty. Część z nich usiadła w poprzek Krakowskiego Przedmieścia, utrudniając przejście zgłoszonej manifestacji (na mocy znowelizowanego prawa o zgromadzeniach miesięcznice zostały zarejestrowane jako zgromadzenie cykliczne, co oznacza brak możliwości organizowania w tym samym czasie i miejscu kontrmanifestacji - red.). Wobec protestujących interweniowała policja. Media społecznościowe obiegł kadr z relacji na żywo, na którym wydać, jak funkcjonariusze wynoszą byłego opozycjonistę Władysława Frasyniuka.