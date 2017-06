Politycy i dziennikarze udostępniają zdjęcie z „zatrzymania” Frasyniuka. Pochodzi z... 2013 roku

Podczas 86. miesięcznicy smoleńskiej znów było niespokojnie. Osoby powiązana m.in. z ruchem Obywatele RP ponownie pojawiły się na trasie przemarszu miesięcznicy. Przeciwnicy organizowanych przez środowiska związane z PiS demonstracji jak przed miesiącem zabrali ze sobą białe róże i transparenty. Część z nich usiadła w poprzek Krakowskiego Przedmieścia, utrudniając przejście zgłoszonej manifestacji (na mocy znowelizowanego prawa o zgromadzeniach miesięcznice zostały zarejestrowane jako zgromadzenie cykliczne, co oznacza brak możliwości organizowania w tym samym czasie i miejscu kontrmanifestacji - red.). Wobec protestujących interweniowała policja. Media społecznościowe obiegł kadr z relacji na żywo, na którym wydać, jak funkcjonariusze wynoszą byłego opozycjonistę Władysława Frasyniuka.

W tym samym czasie na portalach społecznościowych internauci, w tym dziennikarze i politycy, zaczęli udostępniać zdjęcie Frasyniuka pochodzące ze spotu reklamowego z 2013 roku, błędnie przypisując je do wydarzeń z 10 czerwca 2017 roku.

Oświadczenie w sprawie wydała Agencja Artystyczna Retro-pasje.

„To zdjęcie nie ukazuje prawdziwych wydarzeń z 10.06.2017r.! Na stronie Akcja Demokracja pojawiło się zdjęcie, które zostało wykonane przez pana Arkadiusza Socha i Wydawnictwo ”Terra Nullius„ podczas realizowanego spotu reklamowego do książki Władysława Frasyniuka ”Siwy dym„. Do Fundacji ”Akcja Demokracja„ została wysłana informacja o natychmiastowe wycofanie tego zdjęcia z profilu fb i nieużywanie go do celów politycznych gdyż narusza ono prawa autorskie i prawa do wizerunku aktorów - rekonstruktorów naszej Agencji Artystycznej ”Retro-Pasje„ Małgorzaty Retkowskiej. Zdjęcie pochodzi ze spotu reklamowego książki ”Siwy dym„ i nie ma nic wspólnego z obecną rzeczywistością” – podkreślono.

„Osoby w kostiumach milicjantów nie mają nic wspólnego z wydarzeniami rzeczywistymi i negatywne i złośliwe komentarze pod kierunkiem tych osób są nieuprawnione, a nawet zagrażające ich bezpieczeństwu. Dlatego też proszę o nierozpowszechnianie tego zdjęcia (które i tak ma już 343 udostępnienia) i nie łączenie rekonstruktorów wykonujących role aktorskie z teraźniejszą rzeczywistością” - dodano.