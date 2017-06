Niedyskrecje parlamentarne #24: Spotkania Bieńkowskiej z lobbystami, następca Sadurskiej i kłopoty prezydenta

Nasza komisarz Elżbieta Bieńkowska została ostro skrytykowana przez międzynarodową organizację, która tropi wpływy lobbystów na agendę polityczną Unii Europejskiej. Otóż Bieńkowska najczęściej ze wszystkich komisarzy spotyka się z lobbystami. – Mieliśmy spotkanie w wąskim gronie z Bieńkowską i Tuskiem. Komisarz tłumaczyła, że jej praca polega na spotkaniach z ludźmi z przemysłu i rynku wewnętrznego – opowiada nasz informator z Brukseli. – Ale do Bieńkowskiej są też inne pretensje. Nie spotyka się z politykami EPP na nieformalnych spotkaniach, na te oficjalne też nie przychodzi, a nawet wzywana na przesłuchania nie jeździ do prokuratury do Polski, jak Tusk, tylko jest przesłuchiwana przez konsula w Brukseli.

Małgorzata Sadurska odeszła już z posady szefowej Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy i pożeglowała w kierunku PZU. Na razie jej następca nie został ogłoszony. Naturalnym kandydatem jest Paweł Mucha, od kwietnia wiceszef kancelarii. Ale ponieważ w PiS uwielbiają podnosić sobie ciśnienie, to opowiadają ze zgrozą, że szefem Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy zostanie Marcin Mastalerek, skazany przez Jarosława Kaczyńskiego na wygnanie z Sejmu za to, że za bardzo się stawiał podczas kampanii 2015 r. Zatrudnienie Mastalerka oznaczałoby otwarte wypowiedzenie wojny Nowogrodzkiej, dlatego nie chce się nam w tę plotkę wierzyć. Ale nasz rozmówca mówi, że wojna już została wypowiedziana– gdy prezydent wziął na swojego rzecznika Krzysztofa Łapińskiego.

Prezydent generalnie nie cieszy się ostatnio sympatią własnego obozu politycznego. – Wszyscy pamiętają, że skierował ustawę o zgromadzeniach do Trybunału Konstytucyjnego, a w rezultacie na ostatniej miesięcznicy prezes został czymś obrzucony przez kontrdemonstrantów – mówi nasz rozmówca. I dodaje, że prezydent ma w tej chwili poczucie siły, bo wie, że reformy PiS, a w szczególności ta związana z sądownictwem, zależą od jego podpisu. – Dlatego uważa, że może sobie pozwolić na więcej – mówi nasz rozmówca.