Łoziński: Kaczyński nie był członkiem „Solidarności”, nie zapisał się

Były opozycjonista w czasach PRL stwierdził, że przewodniczący PiS nie zapisał się do "Solidarności", a był jedynie pracownikiem biurowym w mazowieckim oddziale. – (Jarosław Kaczyński - red.) Nie był członkiem „Solidarności”, nie zapisał się. To jest dość jasne, ponieważ mógł się zapisać tylko w miejscu pracy, czyli na Uniwersytecie Warszawskim, no i Maciek Jankowski, który był szefem „Solidarności” na UW potwierdza, że się nie zapisał – wyjaśnił przewodniczący KOD.

W oficjalnej biografii Jarosława Kaczyńskiego zamieszczonej na stronie internetowej Prawa i Sprawiedliwości, jego przeszłość opozycyjna przedstawiana jest w następujący sposób:

„W latach 1977–1981 pracował jako adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w filii w Białymstoku, a 1981 r. w Ośrodku Badań Społecznych Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność.

Po wydarzeniach czerwcowych w 1976, zaangażował się w działalność opozycyjną. Był współpracownikiem KOR, działając w Biurze Interwencyjnym KOR, w redakcji pisma niezależnego „Głos”.

Uczestniczył w wydarzeniach Sierpnia 1980 r. Organizował Solidarność w Warszawie i Białymstoku. Był doradcą Regionu Mazowsze. Po 13 grudnia kontynuował konspiracyjną działalność związkową, w 1986 r. współredagował pismo „Głos”, współpracował z Międzyzakładowym Robotniczym Komitetem „Solidarności”. Od jesieni 1982 r. działał w Komitecie Helsińskim.Od 1983 r. współpracował z Tymczasową Komisją Koordynacyjną. W 1986 r. został kierownikiem Biura Społecznego TKK, od 1988 r. sekretarzem Krajowej Komisji Wykonawczej. W 1988 r. wszedł do Komitetu Obywatelskiego, uczestniczył w rozmowach okrągłego stołu.”

Łoziński, który od niedawna przewodniczy Komitetowi Obrony Demokracji, sam w czasach PRL był działaczem opozycji antykomunistycznej. W 1976 roku związał się z KOD, a od września 1980 roku był przewodniczącym „Solidarności” w Teatrze Wielkim. W 1981 był delegatem na pierwszy Walny Zjazd Delegatów Regionu Mazowsze. W latach 1982-1989 kierował grupami oporu „Solidarności”. Z powodu działalności opozycyjnej spotykały go liczne reperkusje, łącznie z aresztowaniem, zwolnieniami z pracy, wielokrotnymi zatrzymaniami, przesłuchaniami i rewizjami prowadzonymi przez SB.