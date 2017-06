MON doniósł do prokuratury na komisję Millera. Chodzi o rozbieżności w dokumentach i słowa szefa komisji technicznej MAK

Resort obrony narodowej w wydanym komunikacie wskazał, że zawiadomienie do prokuratury jest efektem prac Podkomisji do Spraw Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego oraz opublikowanego przez Ria Vovosti wywiadu z Aleksiejem Morozowem z Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego. Ministerstwo zarzuca członków tzw. „komisji Millera”, iż mogli się dopuścić „zaniechań i zaniedbań”. Aleksiej Morozow, członek MAK, a zarazem przewodniczące komisji technicznej tego organu w wywiadzie dla Ria Novosti stwierdził, iż Tu-154 zaczął rozpadać się w powietrzu. – Z powodu rozpadania się samolotu zarejestrowano informację o uszkodzeniu systemów, w tym silnika i radiowysokościomierza. (…) Samolot rozpadał się w sposób chaotyczny, odpadały od niego części – powiedział

Członkowie nowej komisji powołanej przy MON uznali, że informacje, które posiadają oraz słowa Morozowa, powoduję, iż zachodzi „uzasadniona wątpliwość co do rzetelności i prawdziwości raportu końcowego Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego działającej pod przewodnictwem Edmunda Klicha, a następnie Jerzego Millera”. W dokumencie podkreślono, że choć KBWLLP znała wyniki prac MAK, to „zarówno opis stanu faktycznego, jak i wnioski wyrażone w raporcie końcowym w znaczący sposób odbiegają od ustaleń MAK”.

„W tym stanie rzeczy mogło dojść do popełnienia przestępstwa przeciw działalności instytucji państwowych, wymiarowi sprawiedliwości lub przeciwko wiarygodności dokumentów” – podkreślił resort obrony.