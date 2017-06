Dane 50 tysięcy pacjentów trafiły do sieci. „To największy ujawniony wyciek w polskiej służbie zdrowia”

Dane, które trafiły do sieci mógł pobrać i wykorzystać każdy internauta, który trafił na adres serwera. Wśród danych, które wyciekły do internetu znajdowały się między innymi takie informacje jak imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, grupa krwi czy też wyniki niektórych badań, a w przypadku pracowników także dane dokumentów tożsamości czy kont bankowych. Portal zaufanatrzeciastrona.pl podkreśla, że to największy ujawniony do tej pory incydent tego typu w polskiej służbie zdrowia.

Dostęp do danych nie wymagał nawet żadnego logowania. Upublicznione informacje nie były archiwalne, bowiem niektóre foldery nosiły daty modyfikacji sprzed paru tygodni. Z kolei w jednym z plików znajdowały się informacje osobowe i medyczne ponad 50 tys. pacjentów zakładu w Kole, zarejestrowanych w latach 2003-07. Inny plik zawierał np. wyniki badań dzieci na choroby zakaźne z lat 2013-17. Co więcej, w jednym z dostępnych plików znajdowały się także dane ponad 600 osób, prawdopodobnie pracowników SP ZOZ.

Po interwencji serwisu ZTS pliki zostały usunięte z serwera, jednak nie wiadomo, jak długo były dostępne w sieci.