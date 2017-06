M.in. na tym modelu badano przyczyny katastrofy smoleńskiej. Poseł publikuje zdjęcie

Marcin Kierwiński, Cezary Tomczyk, Czesław Mroczek i Joanna Kluzik-Rostkowska w poniedziałek udali się do WAT, by poznać wyniki badań, na podstawie których przygotowana została prezentacja z okazji 7. rocznicy katastrofy Tu-154M pod Smoleńskiem.

– Chcielibyśmy bardzo zapoznać się z badaniami, które państwo jako WAT przeprowadzaliście na potrzeby podkomisji pana ministra Macierewicza – oznajmił pracownikom WAT Marcin Kierwiński. – Wiemy, że te wyniki zostały wykorzystane w filmie podkomisji i wiemy też, że w jakimś zakresie zostały zmanipulowane, wiec chcielibyśmy z państwem porozmawiać o tych badaniach, poznać te badania, ale przede wszystkim chcielibyśmy namówić państwa do upublicznienia tych badań – mówił poseł. Jak zaznaczył, badania są wykonywane na zlecenie MON za publiczne pieniądze, więc „warto, by wszyscy Polacy mogli się dowiedzieć, co w tych badaniach jest”.

Cezary Tomczyk opublikował na Twitterze zdjęcie modelu samolotu. „Na tym modelu samolotu o takiej skali (1:50) TU-154M WAT przeprowadzał badania” – poinformował.