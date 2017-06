Frasyniuk: Kaczyńskiemu w tej sprawie nie wierzy już połowa PiS. Rozważam skargę

W sobotę w trakcie 86. miesięcznicy smoleńskiej policja siłą usunęła grupę osób zgromadzonych na Krakowskim Przedmieściu, która próbowała zablokować marsz upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej, wśród nich był m.in. były opozycjonista Władysław Frasyniuk. Policjanci pojedynczo podnosili blokujących z ulicy i przenosili poza kordon. W niedzielę KSP poinformowała, że Władysław Frasyniuk odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta, za co grożą nawet trzy lata więzienia.

– Po pierwsze, powiem to zupełnie uczciwie, nie sądzę, by (policja) taki zarzut mi postawiła. Ten zarzut ma taki ciężar gatunkowy, polityczny ciężar gatunkowy. Mam głębokie przekonanie, że tak jak w stanie wojennym, kiedy próbowano mnie nastraszyć, ja mówiłem: „panowie, nawet gdybym o dwunastej w południe zabił człowieka, to wam już nikt nie uwierzy. Jestem głęboko przekonany, że Jarosławowi Kaczyńskiemu jeszcze wierzy garstka ludzi, ale w sprawie Frasyniuka połowa PiS już Kaczyńskiemu nie wierzy – mówił w ”Faktach po Faktach„ Frasyniuk.

Zdaniem byłego opozycjonisty w sprawie z 10 czerwca tego roku właśnie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie „jednym z bardziej ostrożnych polityków, który będzie podejmował decyzje w tej sprawie”. Oprócz tego Frasyniuk zapowiedział, że rozważa możliwość zaskarżenia działań policji jako bezprawne. – Zaskarżenia tego, że wobec nas, demonstrantów, użyto bezprawnie siły, albowiem myśmy tam byli zgodnie z obowiązującą konstytucją. To nie nasza wina, że tam postawiono policjantów – powiedział.