Posłowie spotkają się z ekspertami z komisji ds. Smoleńska. Padła data

Informację o tym, że w posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej wezmą udział przedstawiciele podkomisji ds. katastrofy smoleńskiej, przekazał Polskiej Agencji prasowej przewodniczący komisji OBN poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach. Zaplanowane na 22 czerwca tego roku wspólne posiedzenie będzie przeprowadzone w trybie niejawnym. Posłowie z komisji OBN mają na nim rozmawiać o raporcie na temat przyczyn katastrofy w Smoleńsku.

Jak na razie na sejmowej stronie komisji OBN nie pojawiła się informacja dotycząca wspomnianego przez posła Jacha posiedzenia. Pierwotnie takie spotkanie posłów z komisji Obrony Narodowej z ekspertami z podkomisji smoleńskiej miało odbyć się 8 czerwca, jednak zostało odwołane.

To odwołanie posiedzenia komisji stało się zarzewiem sporu w Sejmie podczas czwartkowych obrad. Poseł Jacek Protasiewicz z Unii Europejskich Demokratów na informację o odwołaniu posiedzenia zareagował apelem do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, by ten udostępnił efekty prac podkomisji smoleńskiej. Szef MON odpowiedział wówczas posłowi, że decyzja o odwołaniu posiedzenia była podyktowana tym, że eksperci z podkomisji smoleńskiej nie przebywali wtedy w Polsce. Minister zapewnił też, że gdy w końcu spotkają się z posłami, przedstawią „800 stron ekspertyzy”.