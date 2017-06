Podczas wycieczki do Auschwitz „bawili się” w nazistów. Skandaliczny film uczniów elitarnej szkoły

Skandaliczne zachowanie uczniów wyszło na jaw dzięki filmowi, który trafił do sieci. Nagranie pochodzi z jesieni zeszłego roku, kiedy to młodzież z 9 klasy elitarnej szkoły w Sztokholmie udała się na wycieczkę do Polski, podczas której odwiedziła muzeum w Auschwitz. W trakcie wyjazdu realizowanego w ramach szkolnego projektu, uczniowie nagrali skandaliczny film. Na nagraniu widać m.in. jak wykonują charakterystyczny nazistowski salut.

– Jestem poruszona tym filmem. Zawarte w nim treści, które należy zinterpretować jako nazistowskie, są czymś, od czego zdecydowanie się dystansuję – komentowała Maija Möller Grimakova, dyrektorka szkoły. Jak wyjaśniła, o filmie dowiedziała się przed dwoma dniami i rozważa zgłoszenie sprawy na policję. – Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, ale muszę w tej sprawie zachować chłodną głowę, by postanowić, co zrobić po zakończeniu roku szkolnego – mówiła w rozmowie z dziennikiem. Całe zdarzenie określiła mianem „chłopięcych wygłupów”. Jak twierdziła, uczniowie żałują tego, co zrobili.