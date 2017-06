Kukiz krytycznie o Frasyniuku: Skoro tak bronił Pan „porządków magdalenkowych”, to proszę ich teraz przestrzegać

Lider ruchu Kukiz'15 zwrócił się na swoim profilu na Facebooku do „>>Grupy Bojowników o Wolność i Demokrcję<<, która obrzuciła polityka kalumniami i rynsztokowymi wyzwiskami w związku z jego negatywną oceną zachowania Władysława Frasyniuka podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej”. Poseł podkreślił, że „nigdy nie uczestniczył w żadnych miesięcznicach smoleńskich i ma co do nich delikatnie mówiąc mieszane uczucia”. W opinii Kukiza „nie zmienia to faktu, że zachowanie Władysława Frasyniuka było niezgodne z obowiązującym prawem”.

„Przypominam, że już PO przeprowadzilo swego czasu modyfikację ustawy o zgromadzeniach i zakazano w niej organizowania dwóch przeciwstawnych sobie manifestacji w tym samym czasie i miejscu. PiS poszedł dalej i znowelizował ją tak, by na cykliczne manify potrzebowały koncesji od władz.Głosowałem PRZECIW tej ustawie” – zaznaczył Paweł Kukiz.

„PiS ma większość w Sejmie a w związku z tym co sobie wymyśli to się ziści”

Lider ruchu Kukiz'15 dodał, że „PiS ma większość w Sejmie a w związku z tym co sobie wymyśli to się ziści”. „PiS wygrał wybory wolą wyborców i zgodnie z obowiązującym prawem partia, która otrzymała 5 711 671 głosów może zarządzać 36 000 000 Polaków. Taką mamy ordynację wyborczą. Straszną w skutkach i non stop o tym od lat mowię. Obywatele zaś nie mają ŻADNYCH instrumentów prawnych do ewentualnej obrony przed zapędami partii władzy bo nawet referendum NIE MA takiej mocy” – podkreślił parlamentarzysta.

Kukiz dodał, że „od lat walczy o nową ustawę o referendach i wiekszosciową ordynacje wyborczą”.„Pan Frasyniuk i jego otoczenie od początku atakowali moje postulaty i bronili postokrągłostolcowego porządku. I teraz zbierają plony” – ocenił lider ruchu Kukiz'15.

Muzyk zakończył swój wpis apelem do Władysława Frasyniuka. „Skoro tak bardzo bronił Pan tych >>porządków magdalenkowych<< to prosze ich teraz przestrzegać. A jeśli się Panu jakies parady nie podobają, to niech Pan siedzi tego dnia w domu a na ulicę w ramach protestu wyjdzie nastepnego dnia” – stwierdził parlamentarzysta.