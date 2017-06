Jurek Owsiak ujawnił szczegóły swoich zarobków. „Mieszczą się one w absolutnych granicach zdrowego rozsądku”

RMF FM informowało, że jako wiceprezes PZU była szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska może liczyć na nawet 90 tys. złotych miesięcznie pensji oraz inne dodatki, takie jak: własny krawiec, prywatny lekarz i makijażystka, wejściówki na siłownię oraz BMW serii 5 z kierowcą. W odpowiedzi na medialne doniesienia, szef WOŚP Jurek Owsiak postanowił ujawnić swoje zarobki.

Jurek Owsiak umieścił na swoim profilu na Facebooku wpis, w którym przedstawił zarobki swoje oraz swojej żony Lidii Owsiak. „Wychodzę z założenia, że wysokość pensji osoby odpowiedzialnej za znaczące państwowe mienie musi zależeć od: odpowiedzialności przede wszystkim, od umiejętności przede wszystkim, od zaangażowania przede wszystkim, oraz od umiejętności zbudowania skutecznego planu działania - także przede wszystkim. Te wynagrodzenia i dla mnie są momentami abstrakcyjne” – zaznaczył szef WOŚP. Jurek Owsiak podkreślił, że również osoby związane z organizacjami pozarządowymi powinny skłądać coroczne raporty, w których znajdzie się informacja o ich zarobkach. Szef WOŚP przypomniał, że pełne rozliczenia dotyczące Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są dostępne na stronach internetowych fundacji.

Jakie koszty ponosi Fundacja WOŚP?

Miesięcznie Fundacja WOŚP ponosi koszt pensji dla zatrudnionych na etacie 35 osób w wysokości 136 450 zł. „W okresie przed i po Finale razem z nami pracują okresowo, przez mniej więcej 3 miesiące, tzw. Krasnale. Obsługują oni mnóstwo rzeczy i robią oni kawał solidnej roboty, przygotowując do przepotężnego Finału nie tylko sztaby w Polsce, ale także na całym świecie. Globalnie zarobki siedmiu Krasnali przez te 3 miesiące wynoszą około 60 tysięcy złotych. Najniższa pensja w Fundacji WOŚP wynosi 3230 brutto, a więc 2300 netto” – zaznaczył szef WOŚP.

Członkowie Zarządu WOŚP przez 25 lat nigdy nie pobierali i nie pobierają żadnych pensji, apanaży, premii, dodatkowych wynagrodzeń, 13-tek, 14-tek, 15-tek i jakby to jeszcze nazwać. To jest praca i odpowiedzialność, jaką podejmujemy w pełni społecznie czytamy we wpisie szefa WOŚP.

Ile zarabia Lidia Owsiak?

Żona Jurka Owsiaka, Lidia, pobiera od lat w Fundacji niezmienną pensję w wysokości 13 743 brutto, czyli netto 8994 zł, zajmując stanowisko dyrektora ds. medycznych. „Kieruje najważniejszym działem w naszej Fundacji, który praktycznie realizuje cele Fundacji WOŚP rozliczając w ten sposób zbiórki pieniężne. Zespół Dzidzi to ludzie koordynujący zakup i funkcjonowanie w polskiej medycynie ponad 40 000 urządzeń medycznych. Zostały one sprawnie kupione, dostarczone i pracują, ratują zdrowie i życie Polaków. Praca Działu Medycznego to także fantastyczne funkcjonowanie naszych programów medycznych i przede wszystkim radość tysięcy dzieci które otrzymały naszą pomoc indywidualną” – podkreślił Owsiak dodając, że jego żona zasiada również w Zarządzie Fundacji, jednak pełni tą funkcję społecznie, a więc nie pobiera wynagrodzenia.

Owsiak nie pobiera pensji z Fundacji WOŚP

Sam Owsiak nie pobiera pensji z Fundacji WOŚP, jednak pobiera wynagrodzenie ze spółki Złoty Melon, której jest prezesem. Owsiak podkreślił, że spółka ta nie jest w żaden sposób dotowana przez Fundację, natomiast wypracowuje swój zysk poprzez m.in. sprzedaż gadżetów związanych z WOŚP czy organizację szkoleń. Pensja Owsiaka (dane za 2016) wynosi 14 146 zł brutto, a więc netto 9606 zł. „Na swoją pensję w Złotym Melonie zarabiam prowadząc pracę całego naszego zespołu. W firmę tę 10 lat temu zainwestowała Fundacja, przeznaczając na to półtora miliona złotych i nie tylko jako spółka spłaciliśmy wszystkie zainwestowane pieniądze, ale jak podałem wyżej, co roku przekazujemy zysk przeznaczony na prowadzenie statutowej działalności” – przyznał Owsiak podkreślająć, że „nigdy za udział i prowadzenie Finału WOŚP w telewizji, czy to wcześniej TVP, czy teraz w TVN, nie pobrał żadnego honorarium”. „Nigdy też nie pobrałem wynagrodzenia za organizację Przystanku Woodstock” – napisał na swoim profilu na Facebooku szef WOŚP.

Podsumowując swoje i swojej małżonki zarobki, Owsiak „zaznaczył, że on i jego żona ze swojego wynagrodzenia miesięcznego są zadowoleni i uważają, że w stosunku do prac, jakie wykonują, a także w stosunku do skali działania samej Fundacji, mieszczą się one w absolutnych granicach zdrowego rozsądku”.