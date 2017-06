Polska nie dostosowała się do orzeczenia ETPC i nie wpuściła uchodźcy z Czeczenii. Będzie kara finansowa?

8 czerwca mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, która reprezentuje uchodźcę z Czeczenii starającego się o uzyskanie azylu w Polsce, złożyła wniosek do Eruopejskiego Trybunału Praw Człowieka o czasowe wstrzymanie deportacji cudzoziemca. ETCP podjął decyzję, zgodnie z którą polski rząd powinien poczekać do 22 czrwca z zawróceniem mężczyzny na Białoruś. Uchodźca miał na przejściu granicznym w Terespolu złożyć wniosek o udzielenie ochrony. Straż Graniczna nie zastosowała się jednak do tego polecenia. Czeczen, który próbował już 29 razy składać wniosek o azyl w Polsce, został po raz kolejny odesłany z kwitkiem. Mężczyzna twierdzi, że w jego kraju grozi mu niebezpieczeństwo. Mimo tego, że rząd polski miał obowiązek go przyjąć, nie zrobił tego. – Cudzoziemiec został przeszukany, pytany o to, kto mu pomagał w sporządzeniu dokumentów, w jaki sposób znalazł adwokata i ile mu zapłacił – tłumaczyła pełnocmocniczka uchodźcy.

Decyzji funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej broni Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W komunikcie wydanym przez resort możemy przeczytać, że mężczyzna nie mógł zostać wydalony z Polski, ponieważ nie znajdował się na jej terytorium. MSZ podkreśliło, że uchodźca jako powód do uzyskania azylu miał wskazać uchylanie się od czeczeńskiego wymiaru sprawiedliwości, a we wniosku miał również wyrazić chęć wyjazdu do Niemiec.

Według resortu mężczyzna miał również stwierdzić, że nie szuka ochrony międzynarodowej. Te tłumaczenia nie przekonują adwokat broniącej uchodźcy. Według prawniczki, mężczyzna prosił o ochronę za każdym razem, kiedy w Terespolu chciał przekroczyć granicę. Pełnomocnik Czeczena przypomniała również, że zgodnie z obowiązującym prawem niezastosowanie się do postanowienia ETPC stanowi naruszenie 34 artykułu konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i może skutkować nałożeniem kar finansowych.