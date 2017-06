Kim jest słynna córka leśniczego? Bielan odpowiada, że „zna córkę rybaka”. „Miała na imię Ilona”

13 czerwca, jak co wtorek, w siedzibie KPRM odbyło się posiedzenie rządu. Tuż przed spotkaniem ministrów z premier Beatą Szydło kamera telewizji Polsat zarejestrowała moment wręczenia przez Jana Szyszkę białej koperty Mariuszowi Błaszczakowi. – To jest córka leśniczego – powiedział polityk PiS. Szef MSWiA odparł, pokazując na operatora, i machając w stronę dziennikarza, że „to jest kamera Polsatu”. Minister środowiska dodał jedynie, że „wspomniana wcześniej córka leśniczego prosiła o przekazanie koperty szefowi MSWiA”. – Także tutaj proszę, niech pan to przeczyta, dobrze? – poprosił polityk PiS ministra spraw wewnętrznych. – Dobrze – odparł Mariusz Błaszczak, zapewniając, że zapozna się z treścią informacji w kopercie.

Ilona, córka rybaka

Od wczoraj wszyscy zastanawiają się kim jest tajemnicza córka leśniczego. Adam Bielan pytany dziś o sprawę żartował, że być może trzeba powołać komisję śledczą w tej sprawie lub zrobić debatę w Parlamencie Europejskim. – Grzegorz Schetyna i Ryszard Petru już są w drodze do Brukseli – dodał.

Wicemarszałek Senatu przyznał, że w korespondencji do niego „nikt nie powoływał się na tatę leśniczego”, jednak „różne prośby się zdarzają”. – Również o pracę – przyznał i zaznaczył, że jeżeli może, to pomaga, ale nie można w tym przypadku mówić o kumoterstwie. - Nie jestem biurem pośrednictwa pracy – dodał.

Pytany o tożsamość córki leśniczego stwierdził: „Nie wiem, znam córkę rybaka i miała na imię Ilona”.