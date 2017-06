Możliwe spotkanie Kaczyński-Trump? Wicemarszałek: Jeżeli strona amerykańska o takie wystąpi

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan pytany był na antenie Radia ZET o „polityczny afrodyzjak”, który skusił prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa do przyjazdu do Polski. – Myślę, że Donald Trump podejmując tą decyzję brał przede wszystkim pod uwagę rolę Polski w tym regionie świata, w tym regionie Europy – stwierdził. Wymienił też podstawowe powody jakie - jego zdaniem przekonały prezydenta USA do odwiedzenia Polski. – Jednym z nich na pewno jest fakt, że Polska jest jednym z pięciu krajów, zaledwie pięciu krajów sojuszu NATO, który wypełnia wszystkie wymogi, jeśli chodzi o wydatki na obronność – mówił. Kolejnym powodem w opinii Bielana jest rola Polski w regionie, ponieważ „Trump przyjeżdża nie tylko w ramach tak zwanej wizyty bilateralnej, a przyjeżdża na szczyt Trójmorza”.

Bielan opowiadał także, jak wyglądały rozmowy dotyczące potencjalnego przyjazdu prezydenta USA do Polski. Dopytywany przyznał, że i on dołożył pewnie do tego jakąś „małą cegiełkę”. – Nie było tak, że musieliśmy ich przekonywać jakoś bardzo długo. My przedstawiliśmy po prostu racjonalne argumenty. Pierwszą osobą, o której widziałem, że przekonywał bardzo ważnego doradcę, który w tej sprawie odegrał kluczową rolę, czyli burmistrza Rudolfa Giulianiego był, tą osobą był Jarosław Kaczyński w grudniu, jak pamiętamy słynna wizyta Giulianiego w Polsce, tuż po wyborach, a jeszcze przed zaprzysiężeniem – mówił.

Wicemarszałek, który brał udział w blisko trzygodzinnej rozmowie Jarosława Kaczyńskiego z Rudolfem Giulianim poinformował, że połowa dyskusji dotyczyła inicjatywy Trójmorza. – Już wtedy wiedzieliśmy, że głównym tematem obrad tej inicjatywy Trójmorza w Polsce będzie bezpieczeństwo energetyczne i stworzenie dużego, wspólnego rynku przede wszystkim dla dostaw gazu, poprzez połączenie za pomocą interkonektorów naszego gazportu w Świnoujściu i gazoportu, którego budowę obwieściła wczoraj podczas wizyty prezydenta Dudy w Chorwacji, który chce zbudować Chorwacja na wyspie Krk – mówił.

– Donald Trump przylatuje 5 lipca, będzie u nas nocować i będzie mieć kilka godzin następnego dnia na spotkania, dlatego że dopiero wczesnym popołudniem będzie mieć to główne przemówienie – poinformował Bielan. Jak mówił, Polacy będą mieli możliwość „zobaczenia na żywo” prezydenta USA. – Z powodów bezpieczeństwa chyba nie mogę jeszcze ujawnić miejsca, ale co ważne, ono będzie symbolicznym też z punktu widzenia naszej polityki historycznej – dodał.

Pytany o to, czy odbędzie się spotkanie prezydenta USA Donalda Tuska z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim powiedział: „Nie wiem, jeżeli strona amerykańska wystąpi o takie spotkanie, to być może do niego dojdzie” . – Gospodarzem tej wizyty jest głowa państwa, czyli pan prezydent Andrzej Duda, będą długie rozmowy bilateralne prezydenta Trumpa z prezydentem Dudą, ale pamiętajmy, że będzie też potrzeba zarezerwowania spójności czasu na spotkania z przywódcami jedenastu, dwunastu, może nawet trzynastu krajów, którzy będą w tym czasie w Warszawie – dodał.

Bielan poinformował, że Trumpowi będzie towarzyszyła bardzo duża grupa jego ministrów np. sekretarz stanu Rex Tillerson czy doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego gen. McMaster. Przybyć ma także pierwsza dama.