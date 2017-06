Minister środowiska tłumaczy, co stało się z tajemniczą kopertą od „córki leśniczego”

Jan Szyszko wydał jednozdaniowe oświadczenie w sprawie korespondencji, którą we wtorek 13 czerwca przed posiedzeniem Rady Ministrów wręczył szefowi MSWiA Mariuszowi Błaszczakowi. Polityk Prawa i Sprawiedliwości napisał na swoim profilu na Facebooku, że jego biuro poselskie zwróciło korespondencję do nadawcy z prośbą o skierowanie jej do właściwego organu.

MSWiA komentuje

Resort spraw wewnętrznych i administracji poinformował na swoim profilu na Twitterze, że minister Mariusz Błaszczak zwrócił korespondencję otrzymaną od Jana Szyszki. Z informacji na Twitterze wynika, że polityk PiS poinformował ministra środowiska, że nie zwykł zapoznawać się z korespondencją przekazywaną z pominięciem drogi służbowej. Jednocześnie ministerstwo zaznaczyło, że w przypadku, gdy sprawa, którą przekazywał minister środowiska leży w kompetencjach szefa MSWiA, wówczas Mariusz Błaszczak chętnie się z nią zapozna, kiedy zostanie mu ona przekazana formalną drogą służbową.

Szyszko wręcza Błaszczakowki kopertę

Tuż przed cotygodniowym wtorkowym spotkaniem ministrów z premier Beatą Szydło kamera telewizji Polsat zarejestrowała moment wręczenia przez Jana Szyszkę białej koperty Mariuszowi Błaszczakowi. – To jest córka leśniczego – powiedział polityk PiS. Szef MSWiA odparł, pokazując na operatora, i machając w stronę dziennikarza, że „to jest kamera Polsatu”. Minister środowiska dodał jedynie, że „wspomniana wcześniej córka leśniczego prosiła o przekazanie koperty szefowi MSWiA”. – Także tutaj proszę, niech pan to przeczyta, dobrze? – poprosił polityk PiS ministra spraw wewnętrznych. – Dobrze – odparł Mariusz Błaszczak, zapewniając, że zapozna się z treścią informacji w kopercie.