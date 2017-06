Wałęsa idzie na wojnę z PiS. „Od dziś będę uczestniczył we wszystkich protestach i nie tylko”

„W związku z coraz większą bezczelną szkodliwą działalnością obecnej ekipy pod nadzorem Jarosława Kaczyńskiego, zmuszony jestem do większego udziału obronnego. Od dziś będę uczestniczył we wszystkich, wszędzie wiecach, protestach i nie tylko, jeśli tylko czas i inne wcześniejsze zobowiązania nie będą z tym kolidować” – oświadczył Lech Wałęsa za pośrednictwem swojego konta na Facebooku. „Proszę o powiadamianie i uzgadnianie miejsce mojego czynnego udziału” – zwrócił się do innych przeciwników polityki PiS-u.

W rozmowie z Wirtualną Polską noblista wyjaśniał powody swojej decyzji. Tłumaczył, że „został zdenerwowany, wyprowadzony z równowagi napaścią na Władysława Frasyniuka i przemówieniem Kaczyńskiego”. Chodzi o interwencję policji w Warszawie, która 10 czerwca siłą usunęła kontrmanifestację smoleńską z Krakowskiego Przedmieścia. Jednym z wynoszonych przez funkcjonariuszy protestujących był Władysław Frasyniuk, działacz opozycji w PRL. Prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził po tamtych wydarzeniach, że kontrmanifestujący „zachowują się jak kiedyś komuniści”.