Polska raperka zmuszała nastoletnie fanki do prostytucji. Ruszył proces o stręczycielstwo

Ewa M. do Niemiec wyemigrowała razem z całą rodziną pod koniec lat 80. Z Polski uciekała przed ojcem, który po skazaniu na długoletni pobyt w więzieniu mógł szukać zemsty po ponownym wyjściu na wolność. Polka już jako 16-latka uzależniła się od narkotyków, na które przez ponad 10 lat zarabiała jako prostytutka. Kiedy w 2011 roku wytwórnia muzyczna „Alles oder Nix„ (pol. - wszystko albo nic) zaoferowała jej współpracę wydawało się, że Ewa wyjdzie na prostą. W 2015 roku jej debiutancki kontrowersyjny album zatytułowany ”Ku*wa„ trafił aż na 11. pozycję niemieckiej listy bestsellerów.

We Frankfurcie Ewa M. znana jest pod pseudonimem artystycznym Ewa Schwesta. Niestety wytatuowana raperka nie skorzystała z szansy, jaką dostała od losu i podobnie jak ojciec zeszła na drogę przestępstw. Szukała dodatkowego zarobku, nakłaniając swoje fanki do prostytucji. Według informacji dziennika „Bild”, pracowały dla niej 4 Polki w wieku od 17 do 19 lat. Oprócz handlu ich ciałami, Ewa M. maltretowała fizycznie młode rodaczki. Prokuratura we Frankfurcie oskarżyła ją także o składanie fałszywych deklaracji podatkowych i wyłudzenia VAT-u. W tym tygodniu rozpoczął się proces 32-letniej raperki.