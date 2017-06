Powietrzna taksówka szefa MON? Resort dementuje „dezinformację”, Siemoniak punktuje nieprawdy w komunikacie

Dziennik „Fakt” opisał sprawę lotów Antoniego Macierewicza wojskową CASĄ. Według dziennikarzy minister od 2015 roku korzystał z samolotu 112 razy, za co podatnicy zapłacili ponad 2,4 miliona złotych, ponieważ godzina lotu CASĄ kosztuje ponad 21 tysięcy złotych. Dziennik zwrócił uwagę na fakt, iż Antoni Macierewicz wykorzystuje samolot do podróży nie tylko na spotkania z szefami MON, ale również lata tym samolotem na uroczystości takie jak msza z udziałem papieża Franciszka.

Do medialnych doniesień odniósł się resort obrony narodowej. W wydanym komunikacie stwierdzono, że podane w artykule dane dotyczące liczby lotów i związanych z tym kosztów są rażąco zawyżone i niezgodne ze stanem faktycznym. „Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz od października 2015 do czerwca 2017 r. korzystał z transportu samolotem CASA łącznie 58 razy (w 2015 roku 3 razy, w 2016 - 40 razy, a w 2017 - 15 razy), a nie jak twierdzi autor artykułu 112 razy. Loty Ministra związane były wyłącznie z wykonywaniem obowiązków służbowych, w tym z ważnymi spotkaniami zagranicznymi – m.in. spotkaniami ministrów obrony państw V4 oraz UE” – czytamy.

MON w komunikacie opisał również działania byłego szefa MON. Według resortu „Tomasz Siemoniak używał samolotu CASA w większości na trasie Warszawa-Wrocław-Warszawa, co było związane z jego działalnością partyjną, a nie piastowaniem urzędu Ministra Obrony Narodowej. Tylko od czerwca do listopada 2015 r., w czasie trwania kampanii wyborczej, Pan Tomasz Siemoniak odwiedzał swój okręg wyborczy 9 razy”. Do słów resortu odniósł się sam zainteresowany. Polityk PO napisał na Twitterze, że nie był posłem w poprzedniej kadencji, nie miał żadnego okręgu wyborczego, a samolotem CASA latał wyłącznie do jednostek wojskowych.