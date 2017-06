Kardynał Kazimierz Nycz ostrzegł wiernych przed „pobożnością oderwaną od życia”

Najważniejsza procesja Bożego Ciała przeszła ze stołecznej archikatedry Jana Chrzciciela na Plac Piłsudskiego. Na jej zakończenie kardynał Kazimierz Nycz wygłosił homilię, w której przestrzegł przed „pobożnością oderwaną od życia”. – Człowiek tylko wtedy odnajduje drogę życia tylko wtedy, gdy pozwala się prowadzić temu, który jest dla nas chlebem i ciałem. Ewangelie czytane przy ołtarzach pomagają zrozumieć istotę kultu Eucharystii. Pomaga zrozumieć ideę chrześcijaństwa, a tej nie można zamknąć w pobożności oderwanej od życia – wskazał hierarcha. Duchowny ostrzegł także wiernych przed podziałami. – Chcemy być Kościołem wszystkich ludzi dobrej woli, zwłaszcza gdy przychodzą pokusy osłabienia jedności bądź niebezpieczeństwa podziałów i wykluczenia – wskazał.

Krakowskie obchody

W Krakowie nabożeństwo i procesję Bożego Ciała poprowadził po raz pierwszy nowy metropolita arcybiskup Marek Jędraszewski. Przy kolejnych ołtarzach homilie wygłaszali m.in. biskup Damian Muskus oraz biskup Grzegorz Ryś. Mszę na krakowskim rynku celebrował kardynał Stanisław Dziwisz.

– Jeden raz w roku, w uroczystość Bożego Ciała na ulice miast, miasteczek i wsi wychodzą niezliczone procesje eucharystyczne. Pragniemy naszej miłości do Jezusa ukrytego nadać wyraz publiczny. Pragniemy, by owo „jestem” ze strony miłości, którą jest Chrystus zabrzmiało bardzo wyraźnie poza murami kościołów i kaplic. Wiemy, że jest wiele miejsc, gdzie ludzie nie chcą takiej obecności Boga. W niektórych krajach, często o chrześcijańskich korzeniach i tradycjach, szerzą się chrystianofobia i chrystofobia, które próbują doprowadzić do usunięcia krzyży i innym symboli religijnych z przestrzeni publicznej. Budzi to smutek i żal – mówił w trakcie swojej pierwszej homilii wygłaszanej w Boże Ciało jako metropolita krakowski, arcybiskup Jędraszewski.

Boże Ciało

O historii Bożego Ciała, nietypowym posunięciu Watykanu oraz pomyśle polskiego episkopatu można przeczytać więcej we Wprost.pl"