W tej sprawie Polacy zgadzają się z rządem. Większość nie chce na relokacji uchodźców

Sprawa przyjmowania uchodźców to w ostatnich tygodniach gorący temat. We wtorek Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie wszczęcia postępowania przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom w związku z nieprzystąpieniem przez te kraje do systemu relokacja. Mimo tego polski rząd nie zmienia stanowiska i nie godzi się na przymusową relokację przybywających do UE osób. Władze tłumaczą, że udzielają potrzebującym pomocy na miejscu. W ostatnim czasie prezydent Andrzej Duda wyszedł z propozycją przeprowadzenia referendum w tej sprawie, by Polacy mogli się wypowiedzieć, czy chcą przyjmować do kraju uchodźców.

Podobne pytanie zadano w najnowszym sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Respondentów zapytano, czy gdyby w najbliższą niedzielę miało odbyć się referendum dotyczące uchodźców, poszliby do urn. Łącznie 53,7 proc. badanych zadeklarowało taką chęć(odpowiedziało „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”).

Osobom, które wyraziły chęć uczestnictwa w referendum, zostało następnie zadane pytanie: „Czy jesteś za przyjęciem przez Polskę uchodźców w ramach systemu relokacji Unii Europejskiej?„. Odpowiedzi ”nie„ udzieliło 60,4 proc. badanych. Na ”tak„ było 36,6 proc. respondentów. 3 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii.