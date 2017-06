Pawłowicz porównała Tuska z Putinem. „Ten sam stalowy, zimny wzrok, to samo udawanie wysportowanego macho”

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Pawłowicz podzieliła się na Facebooku swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi fizycznego i politycznego podobieństwa między Donaldem Tuskiem a Władimirem Putinem. To odpowiedź posłanki na krytykę wystąpienia Beaty Szydło płynącą od przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska.

W środę Donald Tusk ostro skrytykował premier Beatę Szydło za jej wystąpienie w Oświęcimiu. Napisał na Twitterze, że „takie słowa w takim miejscu nigdy nie powinny paść z ust polskiego premiera”. Przypomnijmy, Beata Szydło mówiła w swoim wystąpieniu m.in., że „Auschwitz to w dzisiejszych niespokojnych czasach wielka lekcja tego, że trzeba czynić wszystko, aby uchronić bezpieczeństwo i życie swoich obywateli”. Krystyna Pawłowicz słynna na Facebooku ze swoich ostrych wpisów, doszukała się podobieństw między szefem Rady Europejskiej a prezydentem Rosji. „Tusk i Putin - ten sam stalowy, zimny wzrok, fałszywa twarz, ta sama sylwetka, to samo udawanie wysportowanego macho. Ta sama mordercza nienawiść do Polski. Ta sama interesowna miłość do Niemców” – napisała.