Zbiór zastrzeżony IPN przestaje istnieć. Odtajniono już ponad 20 tys. dokumentów

W skład zbioru zastrzeżonego wchodzą akta spraw operacyjnych prowadzonych przez kontrwywiad, wywiad oraz inne wydziały SB, a także akta osobowe tajnych współpracowników. – Są to praktycznie wszystkie dokumenty wytworzone przez organy bezpieczeństwa państwa – mówiła o zawartości zbioru zastrzeżonego Marzena Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Decyzja o odtajnieniu zbioru podjął przed laty prezes IPN Janusz Kurtyka, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Do pomysłu powrócono po latach i we wrześniu 2016 roku Kolegium IPN zdecydowało po konsultacjach między innymi z Ministerstwem Obrony o odtajnieniu zbioru.

Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej tłumaczył, że nie wszystkie dokumenty uda się fizycznie przenieść do zbioru otwartego już w piątek 16 czerwca. Mimo tego, formalnie właśnie od tego dnia zbiór zastrzeżony przestaje istnieć. Do tej pory ze „zbioru zastrzeżonego” do zbioru ogólnego przeniesionych zostało ponad 21 tysięcy jednostek archiwalnych. Nie oznacza to jednak, że w zbiorze otwartym znajdą się wszystkie materiały, które wchodziły w skład tzw. „zetki”.

Zgodnie z rekomendacjami otrzymanymi od szefów Agencji Wywiadu oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, część dokumentów pozostanie na razie w zawieszeniu. Szefowie służb przekazali bowiem rekomendacje odnośnie nadania tym archiwaliom klauzuli tajności. Ponieważ IPN miał zbyt mało czasu na dokładną analizę tych wniosków, decyzje odnośnie ewentualnego zastrzeżenia części dokumentów zostaną podjęte przez prezesa IPN w najbliższym czasie.