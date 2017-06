Nie płaciłeś abonamentu RTV przez klika lat? Fiskus może pobrać z konta nawet 1500 złotych

Nowa ustawa abonamentowa przygotowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Jeden z przepisów zakłada, że prywatni operatorzy telewizji będą mieli obowiązek przekazania Poczcie Polskiej danych klientów, którzy płacą za dostęp do kanałów telewizyjnych. To właśnie Poczta Polska jest bowiem odpowiedzialna za pobór abonamentu RTV. Jak wskazano w uzasadnieniu przyjęcia projektu ustawy, obecnie abonament płaci około 13 proc. gospodarstw domowych oraz 12 proc. przedsiębiorców przez co „nakłady na media publiczne w Polsce są na najniższym poziomie w całej Unii Europejskiej.

Na zasadzie domniemania posiadania odbiorniak telewizyjnego, poczta będzie występować o zapłacenie zaległego abonamentu. Obowiązku tego można uniknąć pod warunkiem dobrowolnej zgody na zapłacenie abonamentu za pół roku z góry. Jak podaje Radio Zet osoby, które nie zdecydują się na ten krok, może czekać przykra niespodzianka. Poczta Polska będzie bowiem przekazywać urzędom skarboym tytuły wykonawcze dotyczące uchylania płatności za media publiczne. Na podstawie tych dokumentów urzędy skarbowe będą w trybie zaległości podatkowych ściągać z kont bankowych klientów należność abonamentową za okres nawet 5 lat. Oznacza to, że jednorazowo konto bankowe może zostać uszczuplone o kwotę 1500 złotych. Według Radia Zet podobnych postępowań toczy się obecnie w kraju kilkadziesiąt tysięcy.

Nowe przepisy nie podobają się prywatnym operatorom telewizyjnym, którzy boją się odpływu klientów, kórzy nie będą chcieli uiszczać dodatkowego abonamentu na media publiczne.