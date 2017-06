Niemiecki dziennik ostro o słowach premier Szydło w Auschwitz. „Obrzydliwe”

„Auschwitz, to w dzisiejszych, niespokojnych czasach, wielka lekcja tego, że trzeba czynić wszystko, aby uchronić bezpieczeństwo i życie obywateli” – tak dokładnie brzmiały słowa szefowej rządu. Wiele osób uznało, że w ten sposób premier poczyniła aluzję do sprawy przyjmowania imigrantów do kraju. Tym, co mówiła premier w Auschwitz, zainteresowały się także zagraniczne agencje informacyjne. O sprawie pisały m.in. „New York Times”, „Washington Pos”t czy „ABC”.

Najostrzej sprawę skomentowały jednak media niemieckie. W felietonie autorstwa Floriana Hassela, który ukazał się na łamach „Sueddeutsche Zeitung”, określono wypowiedź premier Beaty Szydło mianem obrzydliwej. „Polski polityk będzie wyciągał dla aktualnej polityki inne wnioski z Auschwitz niż niemiecki. Także punkt widzenia izraelskiego czy rosyjskiego polityka będzie inny” – zaczyna swój tekst autor felietonu. W opinii niemieckiego dziennikarza retoryka, jaką zastosowała premier Szydło jest obrzydliwa. „Jako stanowisko w kwestii polityki uchodźczej jest to godne krytyki. Jako figura retoryczna obrzydliwe, bo na równi stawia uciekających przed wojną i głodem z najeźdźcami w stalowych hełmach z 1939 roku” – stwierdził Hassel.

Według autora felietonu „mało który kraj w Europie tak jak Niemcy uzasadniał nazistowską historią podejmowane przez siebie kontrowersyjne kroki i mało któremu tak to nie przystoi”. Jako przykład dziennikarz podał słowa Joschki Fishra, który zaangażowanie Bundeswehry w ataku na Serbię skomentował słowami „Nigdy więcej Auschwitz”.



„Nowe autorytety w centrum i na wschodzie Europy czują się od pewnego czasu upoważnione do tego, by w bardziej agresywny sposób traktować politykę historyczną. Chodzi przede wszystkim o Polskę i Węgry, ale również Litwę i Czechy, gdzie rządy zaczęły paragrafami umacniać swoją interpretację historii” – tłumaczy Hassel.

W dalszej części artykułu dziennikarz stwierdza, że „Beata Szydło zna pewnie rozpowszechnianą często teorię, jakoby Angela Merkel >>ze względu na Auschwitz<< zdecydowała się we wrześniu 2015 na swą wspaniałomyślną politykę uchodźczą”. „Jest to wątpliwa teoria, bo w dzisiejszej polityce chodzi przede wszystkim o dzisiejsze problemy. Ale jeżeli Szydło zdobywa się na to, by doświadczeniem Auschwitz uzasadniać swoje przeciwstawne Merkel polityczne założenia, musi czerpać do tego odwagę także ze spojrzenia na Niemcy” – podsumowuje felietion dziennikarz „Sueddeutsche Zeitung”