Zborowski krytycznie o zmianach w Telewizji Publicznej. „Zwrócona narodowi TVP oczyszcza się głównie z widzów”

„Zwrócona narodowi TVP oczyszcza się. Głównie z widzów. Program „Jaka to melodia” oglądało średnio ok. 4 milionów widzów. Program „Jaka to patriotyczna lub kościelna melodia” może liczyć (moim zdaniem) na ok. 400 tys. 3,6 mln targowiczan, komunistów, złodziei, łotrów, barbarzyńców, obarczonych genem zdrady, wymagających specjalnej troski, zdrajców narodu, UBywateli, koderastów i innego gorszego sortu, zostało >>sczyszczonych<<” – napisał aktor Wiktor Zborowski na swoim profilu na Facebooku dodając ironicznie, że „to dobra zmiana, oczekiwana, potrzebna”.

„Jaka to melodia” bez Janowskiego?

TVP szykuje się do odświeżenia formatu "Name That Tune", który od 20 lat był emitowany w TVP 1 jako program "Jaka to melodia?" i prowadzony od samego początku przez Roberta Janowskiego. Według medialnych doniesień był to ostatni sezon programu, który poprowadził Janowski. Prezenter miał usłyszeć, że program „Jaka to melodia?” będzie kontynuowany, ale w zmienionej formie. Władze TVP prawdopodobnie chciały, aby do repertuaru programu, oprócz piosenek rozrywkowych włączyć również utwory patriotyczne. Janowski miał usłyszeć również, że po wejściu w życie nowej formuły, niektórzy artyści nie powinni być zapraszani do programu.

Stanowisko TVP

„Jaka to melodia” w odświeżonej formie wciąż będzie obecna w Jedynce. Telewizja Polska nabyła prawa do formatu „Name the Tune” i będzie go samodzielnie produkować w celu optymalizacji kosztów i uatrakcyjnienia audycji. Aby program spełniał najwyższe standardy TVP nawiązała bezpośrednią współpracę z właścicielem formatu Ralphem Rubensteinem. W celu unowocześnia i uatrakcyjnienia formuły „Jaka to melodia”, rozważane jest zwiększenie liczby prowadzących. Efekt zmian w formacie będzie można zobaczyć w jesiennej ramówce na antenie TVP1.” – odpisał rzecznik TVP na pytanie Wprost.pl odnośnie rzekomego odejścia Janowskiego.



Również prezes TVP Jacek Kurski informował na swoim profilu na Twitterze, że władze Telewizji Publicznej zaproponowały Robertowi Janowskiego dalsze prowadzenie programu. Prezenter nie odpowiedział jeszcze na ofertęTVP.