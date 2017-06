Zniknął „niefortunnie” napisany tweet PiS o uchodźcach. Minister pisze o błędzie i zapowiada wyciągnięcie wniosków

Prawo i Sprawiedliwość zamieściło na Twitterze grafikę przedstawiającą wyniki sondaży przeprowadzonych w różnych państwach Unii Europejskiej, dotyczących akceptacji polityki Unii w sprawie uchodźców. Do grafiki dołączono tekst: „Nie dajcie sobie wmówić, że niechęć do uchodźców to coś złego. Polacy nie są wyjątkiem w Europie. Podajcie dalej!”. Problem w tym, że ankieta dotyczyła polityki wobec imigrantów, a nie „niechęci do nich”. Post zniknął po około 30 minutach z profilu PiS, jednak zapisali go internauci.

W jego miejsce pojawił się nowy wpis, z tą samą grafiką, ale już opatrzony innym tekstem: „Coraz więcej Europejczyków nie zgadza się na przymusową relokację imigrantów”.

Głos w sprawie zabrał Paweł Szefernaker, minister w Kancelarii Premiera, odpowiedzialny m.in. za komunikację PiS w internecie. „Poprzedni tweet był wyjątkowo niefortunnie napisany. Takie błędy nie powinny się zdarzać. Wnioski będą wyciągnięte” – napisał Szefernaker.

W tym tygodniu to już drugi raz, gdy tweet z oficjalnego konta partii rządzącej wzbudza niemałe emocje: poprzedni „zaginiony” był skrótem z wypowiedzi premier Beaty Szydło. Więcej o sprawie: